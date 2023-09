Curso capacita novos facilitadores do Dialogando Igualdades

A Escola Judicial (Ejud-MS) realizou mais uma formação de facilitadores para a execução do programa Dialogando Igualdades, que promove grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica e familiar contra as mulheres. A capacitação teve 37 participantes de equipes multidisciplinares de 12 comarcas de MS. O evento foi promovido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em parceria com a Ejud-MS.

O programa Dialogando Igualdades, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de MS, visa a intervenção com homens autores de violência a partir de grupos operativos de reflexão e responsabilização. Iniciou suas atividades em 2017, em Campo Grande e atualmente possui parcerias com instituições públicas e privadas, promovendo a interiorização do programa em Mato Grosso do Sul.

Ao longo de cinco módulos, com carga horária de 16 horas-aula, o curso apresentou os conhecimentos técnicos necessários para o manejo dos grupos reflexivos. Os estudos versaram sobre temas como a Lei Maria da Penha, violência contra as mulheres, masculinidade e medidas protetivas.

Participaram da formação profissionais da Capital, de Amambai, Bonito, Caarapó, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Sete Quedas, Sidrolândia e Paranaíba. Esses municípios são parceiros na execução do programa Dialogando Igualdades, por meio de termos de cooperação técnica com o TJMS.

Saiba Mais – O programa Dialogando Igualdades propõe oportunizar ao homem autor de violência doméstica uma reflexão sobre o comportamento violento e a mudança de atitude para com as mulheres, a partir de uma perspectiva de gênero e de uma abordagem responsabilizante; bem como promover a ruptura do ciclo de violência e sua desnaturalização, evitando possíveis reincidências.

