Consulta para elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário

Começou nesta segunda-feira, dia 10 de julho, a consulta pública à sociedade para elaboração das Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2024. O formulário está disponível para toda sociedade e o processo participativo representa a possibilidade de discussão e reflexões sobre a proposta de Metas Nacionais, oferecendo ao público em geral a oportunidade de sugerir e contribuir para uma gestão judiciária mais transparente e inclusiva.

A gestão participativa e democrática é um aspecto relevante na construção das metas nacionais, desde a instituição da Resolução CNJ nº221/2016. A ideia é alcançar o maior número possível de participantes, considerando que as metas nacionais representam o compromisso de todos os tribunais brasileiros com a melhoria da prestação jurisdicional, proporcionando um serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade.

Esse ano, o TJMS aderiu ao processo participativo para formulação das Metas Nacionais promovido pela Rede Nacional de Governança da Justiça Estadual. Para participar basta preencher o formulário pelo link gestão participativa, onde o usuário poderá manifestar sua opinião. A pesquisa foi desenvolvida com a Rede de Governança da Justiça Estadual englobando os 27 Tribunais.

