Celulares de ex-banqueiro serão enviados ao exterior para recuperar mensagens apagadas

Os celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal, serão encaminhados aos Estados Unidos e a Israel na tentativa de recuperar mensagens que teriam sido apagadas dos aparelhos. A informação foi apurada junto a fontes ligadas à investigação.

O objetivo das autoridades é acessar conteúdos trocados por Vorcaro, incluindo eventuais respostas que também foram deletadas. Para isso, investigadores brasileiros buscaram apoio de agentes estrangeiros especializados em tecnologias avançadas de recuperação de dados digitais.

Segundo as investigações, Vorcaro possuía nove celulares. Até o momento, apenas um deles havia sido desbloqueado e analisado pela Polícia Federal. Os demais aparelhos começaram a ser acessados recentemente, o que pode ampliar o alcance das apurações.

O avanço na análise dos dispositivos tem impactado diretamente a estratégia de defesa do ex-banqueiro, que negocia um acordo de delação premiada. A avaliação de investigadores é de que Vorcaro estaria restringindo as informações fornecidas, apostando na dificuldade de acesso completo aos dados armazenados nos celulares.

Atualmente, Vorcaro está preso preventivamente na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele também firmou um acordo de confidencialidade como parte das tratativas para uma possível colaboração com as autoridades.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais