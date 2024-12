Caso Sophia: defesa dos réus dispensam 6 mulheres como juradas

O julgamento do caso Sophia deu início nesta manhã, e a defesa dos réus dispensou seis mulheres para compor o corpo de jurados do julgamento pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande. A equipe do jornal O Estado MS está acompanhando o Júri popular no local.

Depois do sorteio dos jurados, defesa e acusação tinham direito de recusar até três jurados, sem necessidade de justificativas, como está previsto no artigo 468 do CPP (Código de Processo Penal).

Os advogados de Christian Campoçano Leitheim dispensaram três mulheres e a defesa de Stephania de Jesus Silva outras três, todas de mais idade. O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) dispensou um homem e uma mulher.

Por fim, o corpo de jurados do Caso Sophia ficou formado por quatro homens e três mulheres.

Christian está sendo julgado homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e praticado contra menor de 14 anos, além de responder por estupro de vulnerável. Já Stephania, é julgada por homicídio doloso por omissão.

Com Roberta Martins

