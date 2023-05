Caso Sophia: Após discussão, audiência é cancelada

Na tarde de ontem (19), teve início a segunda audiência de instrução do caso que ocasionou a morte de uma menina de aproximadamente dois anos, no último dia 26 de janeiro, entretanto, a audiência foi suspensa, após uma discussão entre o advogado Willer Almeida, do réu Christian Campoçano Leithem e o juiz Carlos Alberto Garcete. A audiência para dar continuidade aos depoimentos foi remarcada para a próxima sexta-feira (26), ainda sem horário definido.

O também advogado do mesmo réu, Pablo Gusmão, informou que a Comissão de Prerrogativas da OAB (Ordem de Advogados do Brasil) foi acionada, para dar assistência a ele e a Willer, pois, para eles, “houve abuso de autoridade na conduta do juiz”. O advogado precisou ser retirado do local pelos policiais, após ordem do magistrado.

Estavam previstas para serem ouvidas 14 testemunhas, sendo três de acusação, 11 de defesa e os réus, Stephanie da Silva de Jesus, de 25 anos, e Christian Campoçano Leitheim, de 26 anos, mãe e padrasto da vítima, que estão presos preventivamente desde o dia 28 de janeiro. Entretanto, até o momento do desentendimento, depuseram as três testemunhas de acusação e apenas dois, da defesa. No momento do depoimento da terceira testemunha de defesa, Hortência de Oliveira, que era amiga de Stephanie, o desentendimento aconteceu e o ato foi suspenso.

Hortência relatou que conhece a mãe da vítima há aproximadamente seis anos e que eram próximas. Porém, Stephanie estava afastada. “A última vez que vi ela foi em 26 de novembro”. Ela conta que sempre tentava entrar em contato com a amiga, mas não conseguia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reforçou que, em uma audiência, a autoridade máxima é o juiz e as suas ordens precisam ser acatadas.

Os depoimentos que foram realizados continuam valendo e a audiência deverá ser retomada desde o ponto em que parou.

A advogada do pai da vítima, Janice Andrade, afirmou, ao jornal O Estado, que a atitude do advogado com o juiz foi uma tentativa de “ganhar likes”, e que a suspensão da audiência vai atrasar a fase de instrução.

“Nós precisamos que essa fase seja encerrada rapidamente, para que a Justiça seja feita, pela criança. Foi uma atitude terrível e, com certeza, faltou ética e respeito com a justiça.”

Por Tamires Santana– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

