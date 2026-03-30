Calendário da Justiça Itinerante tem alteração nesta semana em razão do feriado; confira

Devido ao feriado da Paixão de Cristo, que será celebrado nesta sexta-feira (3), não haverá atendimento da Justiça Itinerante nos bairros de Campo Grande na quinta-feira (2), por conta do ponto facultativo no Judiciário. Os serviços são oferecidos das 7h às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, mediante distribuição de senhas limitadas.

A população pode buscar orientações e resolver demandas como pensão alimentícia, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão de contrato, entre outros atendimentos.

Ficam de fora casos trabalhistas, criminais em geral e ações contra União, Estado, Município, autarquias e empresas públicas, além de temas como falências, questões previdenciárias, sucessões (herança), curatela, tutela e emissão de documentos.

Confira a rota

Segunda (30/3)

Unidade I: São Conrado – Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica;

Unidade II: Santo Amaro – Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA;

Terça-feira (31/3)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho;

Unidade II: Nova Lima – Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco;

Quarta-feira (1º/4)

Unidade I: Pioneiros – Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José;

Unidade II: Dom Antônio Barbosa – Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli.