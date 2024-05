Blitz educativa reforça enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes

Mato Grosso do Sul é o quinto Estado que mais registra casos de violência sexual contra menores no Brasil

Conselheiros Tutelares se reuniram, neste sábado (18), na Avenida Afonso Pena, para chamar atenção dos campo-grandenses a respeito dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Ação é em prol ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil.

A Conselheira Tutelar Ana Caroline Kalache, é umas das integrantes do movimento. Segundo a servidora, o movimento Maio Laranja é uma das ações realizadas pelos oito Conselhos Tutelares, mas o tema é trabalhado todos os dias dentro do órgão.

“A cada cinco horas um caso de violência contra criança e adolescente é denunciado no disque 100 e a cada uma hora três crianças são abusadas no Brasil. Mato Grosso do Sul fica em quinto lugar em nível Brasil”, comenta a conselheira tutelar.

Ana Caroline continua dizendo que as vítimas de abuso têm apoio psicológico realizado pelo Conselho Tutelar. “Se não tratar os traumas as cicatrizes tendem a ficar cada vez pior. É um trabalho em conjunto com apoio da família e da polícia, responsáveis pelas investigações”, pontua.

Suspeitas de violência contra criança e adolescente podem ser realizadas através do disque 100, Conselho Tutelar mais próximo, Polícia Civil ou Militar. E para crimes na internet, o canal é o news.safernet.org.br/denuncie.

Durante todo o mês, estão sendo realizadas ações de forma intersetorial, entre as Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, para a conscientização e enfrentamento da causa.

Todos os anos, cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, o que coloca o país na segunda posição no ranking de países com maior número de ocorrências de abusos e exploração sexual infantil, segundo dados do Instituto Liberta.

Por Thays Schneider

