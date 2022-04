Atendimento móvel com a Van dos Direitos da Defensoria estará em Rio Negro nesta sexta

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul estará com o atendimento móvel com a Van dos Direitos em Rio Negro nesta sexta-feira (29).

O veículo oficial com defensoras e defensores públicos estará estacionado em frente ao Centro de Referência Especializado à Assistência Social (Creas) “Dorivaldo Francisco da Silva”, localizado Rua Atualpa Simões, 545 (em frente à prefeitura), das 10h às 16h.

“Assistidos e assistidas que estão em situação de vulnerabilidade poderão receber atendimento relacionados as áreas da Saúde, Família, Consumidor, Criminal, Fazenda Pública, além de orientações jurídicas, consultas processuais e educação em direitos”, afirma a defensora pública de Segunda Instância adida ao gabinete, Renata Gomes Bernardes Leal.

O atendimento móvel da Van dos Direitos tem como objetivo alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm condições de se deslocar até uma unidade da Defensoria, como: pessoas em situação de ruas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, regiões periféricas e indígenas de todo o Estado.

O projeto “Vans dos Direitos” foi implementado em razão de acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.