Ucrânia e Rússia farão nova rodada de negociações na Turquia amanhã

A Ucrânia e a Rússia farão uma nova rodada de conversas presenciais na Turquia a partir de amanhã (28), declarou o negociador ucraniano David Arakhamia hoje (27).

“Durante as discussões, hoje, em videoconferência, ficou decidido realizar, na Turquia, uma próxima rodada presencial entre os dias 28 e 30 de março”, indicou ele em sua página no Facebook.

Uma sessão presencial de negociações russo-ucranianas já foi realizada no dia 10 de março na cidade turca de Antália, entre os ministros de Relações Exteriores dos dois países, sem conduzir a avanços concretos. A Ucrânia descreveu as negociações feitas até agora com a Rússia como “muito difíceis”.

Com informações da Folhapress