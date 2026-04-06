Tripulação da Artemis se aproxima da Lua e de distância recorde da Terra

E o que você vai ver?

Depois dessa pausa na comunicação, a passagem pela espaçonave durará cerca de seis horas, durante as quais os astronautas usarão câmeras profissionais para tirar fotos detalhadas da silhueta lunar através da janela de Orion, mostrando um ponto de vista raro e cientificamente valioso da luz solar filtrando-se ao redor de suas bordas, no que será efetivamente um eclipse lunar.