Tripulação da Artemis se aproxima da Lua e de distância recorde da Terra

Os quatro astronautas da missão Artemis II iniciaram a fase final de seu sobrevoo ao redor da Lua nesta segunda-feira (6). A tripulação da Artemis II, viajando em sua cápsula Orion desde o lançamento da Flórida na semana passada. No início da madrugada, eles precisamente às 1h42 do horário de Brasília, a equipe começou a fase final de seu sobrevoo ao redor da Lua.
O que vai acontecer agora:
- A tripulação deve acordar por volta das 10h50 (horário do leste dos EUA) desta segunda-feira, para o sexto dia de voo. No horário de Brasília às 11h50.
- Marcado para às 14h34 (15h34 do horário de Brasília), o sobrevoo lunar mergulhará a tripulação na escuridão e em breves interrupções de comunicação.
- Às 19h05, eles atingirão a distância máxima da missão em relação à Terra, de aproximadamente 406.700 quilômetros. Isso é 6.600 quilômetros além do recorde detido pela tripulação da Apollo 13 por 56 anos. No horário de Brasília às 20h05.
Este marco representa um ponto importante na missão Artemis II, que via ter duração de quase 10 dias, o primeiro voo de teste tripulado do programa Artemis da NASA .
Com início oficial às 14h34 (15h34 do horário de Brasília), o sobrevoo lunar mergulhará a tripulação na escuridão e em breves interrupções de comunicação, já que a Lua os bloqueará da Rede de Espaço Profundo da NASA, uma rede global de enormes antenas de radiocomunicação que a agência tem usado para se comunicar com a tripulação.
E o que você vai ver?
Depois dessa pausa na comunicação, a passagem pela espaçonave durará cerca de seis horas, durante as quais os astronautas usarão câmeras profissionais para tirar fotos detalhadas da silhueta lunar através da janela de Orion, mostrando um ponto de vista raro e cientificamente valioso da luz solar filtrando-se ao redor de suas bordas, no que será efetivamente um eclipse lunar.
A equipe também vai fotografar um raro momento em que a Terra vai ficar insignificante em comparação com sua distância recorde no espaço. O planeta vai surgir no horizonte lunar quando sua cápsula emergir do outro lado, uma releitura celestial do nascer da lua visto da Terra.
Uma equipe de dezenas de cientistas lunares, posicionada na Sala de Avaliação Científica do Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, estará anotando enquanto os astronautas, que estudaram uma série de fenômenos lunares como parte do treinamento da missão, descrevem suas observações em tempo real.
Com g1
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