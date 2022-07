Tiroteio em shopping na Dinamarca deixa várias vítimas; televisão divulga imagem do suspeito

Um homem de 22 anos realizou vários disparos em um shopping, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, neste domingo (4). Segundo a Polícia do país, o atirador agiu sozinho e selecionou suas vítimas aleatoriamente. Três pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas, durante o tiroteio.

A polícia enviou reforços significativos perto do shopping Fields, no bairro de Amager, localizado entre o centro e o aeroporto da capital, informou o corpo armado de Copenhague no Twitter.

“Estamos no local, tiros foram disparados e várias pessoas foram atingidas”, relatou.

Após os primeiros disparos, a população que estava dentro do local teve que sair as pressas, com centenas de pessoas tomando as ruas em volta do shopping.

De acordo com investigações, não existe indícios de ato terrorista. O jovem tem histórico de problemas de saúde mental. Ele deve comparecer a um tribunal nesta segunda-feira para responder por acusações de assassinato.

Os mortos são um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos – ambos dinamarqueses – e um russo de 47 anos. As quatro outras pessoas baleadas – dois suecos e dois dinamarqueses – estão em estado crítico, mas estáveis, segundo a polícia.

O cantor britânico Harry Styles deveria se apresentar no final da noite, às 20h local (15h no horário de Brasília), em uma casa de shows a menos de 1,6 km do shopping. Segundo a imprensa europeia, o show foi cancelado devido ao tiroteio.

Imagem do suspeito

A rede de televisão dinamarquesa TV2 publicou uma foto de baixa qualidade do suposto agressor, que usava shorts na altura do joelho, colete sem mangas ou camiseta, e parecia estar segurando um rifle na mão direita.

