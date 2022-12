Tempestade de inverno deixa 200 mi de pessoas em alerta nos EUA

A tempestade de inverno Elliott derrubou as temperaturas nos Estados Unidos, trouxe forte nevasca e agora afeta voos e estradas às vésperas do Natal, um dos períodos de viagem mais movimentados do ano.

O Serviço Nacional de Meteorologia descreveu a tempestade como um “evento único de uma geração”. Em Colorado e Wyoming, no oeste dos Estados Unidos, o termômetro atingiu -40ºC.

Até quinta-feira (22), 200 milhões de pessoas, cerca de 60% da população dos EUA, estavam sob alerta de vento frio, nevasca e outros avisos climáticos de inverno.

Para o fim de semana de Natal, a previsão é de que a tempestade se transforme em um “ciclone bomba”, causando neve pesada e “ventos frios com risco de vida” para milhões.

Espera-se que um frio paralisante intensificado por ventos fortes se estenda até a fronteira dos Estados Unidos com o México. O Serviço Nacional de Meteorologia colocou em alerta 37 estados americanos.

No início da manhã desta sexta-feira (23), mais de 1.250 voos programadas foram cancelados. Ontem, foram mais de 5 mil voos cancelados e 24 mil adiados.

A maioria dos cancelamentos ocorreu nos aeroportos internacionais de Chicago O’Hare ou Denver. Há também problemas em aeroportos da costa leste, como o LaGuardia, de Nova York.

Autoridades também alertam sobre o perigo nas estradas e a combinação de neve e ventos fortes. Há relatos de acidentes em todo o país.

O meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, Michael Charnick, publicou um vídeo no Twitter em que mostra motoristas lutando contra o mau tempo em uma estrada entre Colorado e Wyoming.

Em Dakota do Sul, os fortes ventos deixaram cerca de 100 motoristas ilhados nas cidades de Rapid City e Wall, informou o escritório do xerife do condado de Pennington, que aconselhou as pessoas a não pegarem a estrada.

Com informações da Folhapress