Secretário Videira representa MS na Formação Internacional em Segurança Pública nos EUA

O Secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, foi um dos participantes da 4ª edição do programa de formação internacional, que reuniu líderes brasileiros para um curso intensivo em segurança pública, realizada na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Resultado de uma parceria entre a Comunitas e a Picker Center Foundation da School of International and Public Affairs (SIPA) da Universidade de Columbia, a ação faz parte do eixo de atuação da organização voltado para o fortalecimento de lideranças. O objetivo é capacitar e desenvolver o conhecimento técnico das principais lideranças responsáveis pela gestão, no âmbito de estados e municípios.

Voltado ao compartilhamento de práticas inovadoras implementadas em outros países, com foco na inspiração e transformação de gestores em agentes da mudança do setor público, o programa realizado em uma semana inteira, de 11 a 15 de novembro, proporcionou aos participantes uma imersão completa em temas relevantes da segurança pública e gerenciamento de crises.

Entre os temas debatidos no encontro realizado nos Estados Unidos estiveram gestão de crises, em que os selecionados tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em áreas como avaliação de riscos, resiliência, parcerias público-privadas, liderança e comunicação em momentos de crises, prevenção e combate ao crime organizado, policiamento comunitário, reforma policial, políticas públicas, segurança cibernética, justiça criminal, reabilitação e ressocialização.

Mãos à obra

Durante o curso, os líderes realizaram uma visita técnica ao Departamento de Polícia de Nova York e ao Departamento de Correções da cidade proporcionaram uma experiência prática e um contato direto com as realidades da segurança pública em uma grande metrópole. Através de aulas, debates e estudos de caso, os participantes puderam trocar conhecimento com especialistas renomados e líderes de diversas áreas, ampliando sua visão sobre os desafios e as melhores práticas na área da segurança.

Para a presidente da organização Comunitas, Regina Esteves, além dos debates sobre a segurança pública, o maior legado da 4ª edição do programa de formação internacional, é a união dos profissionais em torno de uma agenda comum, com governança e valores compartilhados, somando esforços e experiências em um benchmarking também internacional. “Essa colaboração é essencial para enfrentar desafios complexos, e essa rede se torna um valioso legado, que levamos ao Brasil e difundimos nas redes da Comunitas”, contou.

Já o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, acredita que o debate e aprendizados ao longo do curso, contribuem para o enfrentamento aos desafios da segurança pública no estado. “É um intenso aprendizado que vai gerar bons frutos. O compartilhamento, integração com os profissionais e gestores do Brasil e dos Estados Unidos, proporcionará melhorias para a segurança pública, não apenas no que tange à redução da criminalidade violenta, mas principalmente no enfrentamento ao crime organizado”, enfatizou

A formação teve duração de cinco dias e contou com a participação de 14 professores, especialistas de sua área de atuação, como o especialista em Prática em Assuntos Internacionais e Públicos, Dr. William Eimicke; o líder global em liderança em momentos de crises e chefe de bombeiros aposentado do Departamento de Bombeiros de Nova York, Joe Pfeifer; o Representante Permanente da Colômbia na Organização dos Estados Americanos, Pesquisador Visitante Residente na Washington College of Law, e Professor da Universidad Externado de Colombia, Andrés González Diaz; e o Professor de Prática Profissional em Assuntos Urbanos e Públicos e ex-prefeito da Filadélfia, Michael Nutter.

Ao todo, foram aproximadamente 35 horas de conteúdo programático para fornecer aos participantes um conjunto de ferramentas analíticas para desenvolver as habilidades de liderança necessárias para identificar as oportunidades de melhoria na área de segurança pública dos estados e municípios brasileiros.

Os principais temas abordados ao longo da semana foram: avaliação de riscos, resiliência em crises, parcerias público-privadas na área de segurança, liderança em situações de emergência e comunicação em crises. Também foram discutidos assuntos como prevenção de crimes transnacionais, policiamento comunitário, estratégias contra violência juvenil e os desafios de equilibrar segurança e liberdades civis na era digital.

A Comunitas é uma organização da sociedade civil especializada em modelar e implementar parcerias sustentáveis entre os setores público e privado, gerando maior impacto do investimento social, com foco na melhoria dos serviços públicos, consequentemente, da vida da população.

Quem participou?

Ao todo, 24 lideranças dos setores público e privado participaram da 4ª edição do programa de fortalecimento de lideranças da Comunitas. Dentre eles, destacam-se o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e os líderes do legislativo federal, os deputados Pedro Paulo Teixeira (RJ), Renan Ferreirinha (RJ) e Tabata Amaral (SP). Também estão presentes os prefeitos João Campos, de Recife (PE), e Rodrigo Neves, de Niterói (RJ), além dos vice-prefeitos eleitos do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e de São Paulo, Coronel Mello Araújo.

Também foram selecionados para participar da ação diversos secretários estaduais, entre eles o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Álvaro Duboc, da Economia e Planejamento do Espírito Santo; César Roveri, da Segurança Pública do Mato Grosso; Roberto Sá, da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará; e Marcel Beghini, Secretário-geral de Minas Gerais, bem como líderes de órgãos públicos, como a Procuradora Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra; e o pesquisador o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), Daniel Cerqueira.

Representantes do Núcleo de Governança da Comunitas também se fizeram presentes, a exemplo de Carlos Jereissati (Grupo Iguatemi) e Luiz Ildefonso Simões Lopes (Brookfield Brasil), acompanhados pelos parceiros institucionais Rafael Poço, Diretor-Executivo do Instituto de Filantropia Corporativa Galo da Manhã, e Fernando Schuler, professor do Insper e coordenador acadêmico do Mapa da Contratualização, bem como o jornalista da Revista Exame, Léo Branco.

Representando a Comunitas, estiveram presentes a presidente da organização, Regina Esteves; a Diretora de Comunicação, Conhecimento e Inovação, Dayane Reis; a Diretora de Gestão e Investimento Social, Patricia Loyola; e a Diretora de Estratégias e Parcerias, Ronyse Pacheco.