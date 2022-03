Rússia é suspensa do Festival de Cinema de Cannes

Um dos mais importantes eventos de cinema do mundo, o Festival de Cannes, comunicou na última terça-feira (1), a suspensão das delegações oficiais russas na edição deste ano do festival, prevista para os dias 17 e 28 de maio, na França.

No anúncio, os organizadores do evento informaram que a menos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia acabe, o festival não aceitará a presença de pessoas relacionadas ao governo russo.

“Queremos, por outro lado, saudar a coragem de todas aquelas e todos aqueles que, na Rússia, se arriscaram a protestar contra a agressão e a invasão da Ucrânia. Há, entre eles, artistas e profissionais do cinema que não cessaram nunca de lutar contra o regime atual e que não podem ser associados a estes atos intoleráveis e aos que bombardeiam a Ucrânia”, destaca o comunicado do festival.

A gigante do streaming, Netflix anunciou a Variety nesta quarta-feira (3), a interrupção de todas as produções originais russas, assim como a compra de filmes e séries do país devido à guerra com a Ucrânia. Quatro produções originais russas estavam andamento, entre elas, uma série de suspense policial dirigida por Dasha Zhuk.

Com informações da Agência Brasil e Folhapress