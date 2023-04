Reino Unido testa alerta de ‘som de sirene’ em celulares para emergências

No último domingo (23), o Reino Unido realizou o primeiro teste nacional do seu novo sistema de alerta para emergências. O sistema envia um som de sirene para smartphones em situações de perigo e todos os britânicos com aparelhos celulares ou tablets 4G ou 5G deveriam participar do teste. No entanto, algumas pessoas buscaram alternativas para evitar o som alto por 10 segundos, como desligar o aparelho ou colocá-lo em modo avião.

Alguns argumentaram que o barulho poderia prejudicar familiares com deficiência ou incomodar animais de estimação. Além disso, o sistema poderia colocar pessoas em situação de perigo em alguns casos.

Pressionado por ONGs que ajudam mulheres em situações de abuso, o próprio governo britânico recomendou que pessoas em risco de violência doméstica desligassem celulares que desejam manter escondidos de abusadores com o objetivo de pedir ajuda.

Porém, o teste também apresentou uma limitação tecnológica. Apenas aqueles com aparelhos com softwares mais recentes, como iPhones com iOS 14.5 ou posteriores e telefones e tablets com Android 11 ou posteriores foram incluídos. Modelos mais antigos ficaram de fora.

Algumas experiências de usuários foram compartilhadas nas redes sociais. Uma pessoa mencionou que foi para o trabalho em vez de ficar em casa, preocupada em não assustar seu gato e seu peixe. “Pensei que seria um som muito alto, como uma sirene de ataque aéreo, mas na verdade estava tudo bem.”

Outras pessoas reclamaram de não ter recebido o alerta ou de ter recebido minutos antes ou depois do teste. Uma usuária do Twitter questionou o critério do governo, que havia dito que o alerta seria enviado para todos. “Outra falha do governo, talvez? Ou é de propósito para que apenas algumas pessoas sobrevivam?”, questionou.

O jornal The New York Times reportou que em fevereiro, durante o ataque de um atirador que matou três estudantes e feriu outros cinco na Universidade Estadual de Michigan, os alunos receberam um alerta por mensagem de texto.

Embora útil em muitos casos, o sistema de alerta também pode causar situações incômodas. Recentemente, no estado americano da Flórida, os moradores foram despertados às 4h45 da manhã por um teste matinal do sistema de alerta, o que gerou muitas reclamações. A equipe de gerenciamento de emergências local pediu desculpas pelo transtorno causado.

Com informações da Folhapress.

