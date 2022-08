Reino Unido diz que Guerra da Ucrânia deve entrar em ‘nova fase’, com combates concentrados no sul

Relatório da Inteligência do Reino Unido divulgado neste sábado (6) sugere que a Guerra da Ucrânia está prestes a entrar em uma nova fase. Ao que parece, desta vez ataques serão concentrados na porção sul do país.

O material, publicado diariamente pelo Ministério da Defesa britânico, afirma que forças da Rússia estão se dirigindo ao sul do país para se preparar para a anunciada contraofensiva da Ucrânia.

Comboios de caminhões militares russos, assim como tanques e outras armas utilizadas, estariam se afastando do Donbass, o leste russófono ucraniano onde os combates atuais estão se concentrando, em direção a sudoeste.

Grupos táticos com cerca de 1.000 soldados também teriam sido enviados para a península da Crimeia, anexada por Moscou há oito anos, com o objetivo de apoiar tropas na região ocupada de Kherson.

A Inteligência britânica diz que tropas de Kiev concentram os ataques a depósitos de munição russos e ligações ferroviárias que ajudam as forças de Moscou no reabastecimento logístico.

A referida nova fase do conflito, que passa de cinco meses, teria embates concentrados na porção que vai de Zaporíjia a Kherson, passando pelo rio Dnieper.

Com informações da Folhapress.

