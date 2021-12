Rapper Drakeo the Ruler morre esfaqueado em festival de Los Angeles

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O rapper Drakeo the Ruler morreu hoje (19), aos 28 anos, após ser esfaqueado durante o festival ‘Once Upon a Time in L.A’, em Los Angeles, Califórnia, na noite de sábado. A notícia foi confirmada por um assessor do músico ao The New York Times.

Darrell Caldwell, nome verdadeiro de Drakeo, foi atacado por um grupo de homens nos bastidores do evento, atrás do palco, informa o NY Post. O artista foi levado às pressas ao hospital, onde ficou em estado grave e acabou não resistindo. Apesar de as autoridades locais ainda não terem confirmado a morte, fontes ouvidas por veículos como TMZ, Los Angeles Times, além do The NY Times, afirmam que Drakeo realmente foi a óbito. A polícia investiga a motivação do crime, que teria acontecido durante uma briga.

O festival também teria apresentações de Snoop Dogg, Ice Cube, The Game e 50 Cent, mas após o ocorrido, acabou sendo cancelado.

Amigos do cantor e artistas, como o também rapper Drake, lamentaram a notícia nas redes sociais. “Não, mano, essa merda não está certa. De verdade, que merda estamos fazendo? Você sempre levantou meu espírito com a sua energia. Descanse em paz”, escreveu Drake.