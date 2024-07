Quem é Thomas Matthew Crooks, o atirador que tentou matar Trump?

Autoridades policiais dos Estados Unidos identificaram Thomas Matthew Crooks, 20 anos, da cidade de Bethel Park, Pensilvânia, como o atirador responsável por um atentado durante um comício do ex-presidente e candidato à Casa Branca, Donald Trump, ocorrido no sábado (13). A tragédia deixou Crooks morto e outros dois homens gravemente feridos, conforme detalhado em uma coletiva de imprensa realizada pelas autoridades.

O motivo exato por trás do ataque ainda é desconhecido, gerando especulações e preocupações sobre a segurança em eventos políticos. Segundo o coronel George Bivens, da Polícia da Pensilvânia, ainda é cedo para determinar se o ataque foi realizado por um único indivíduo ou se houve a participação de outras pessoas. A identificação de Crooks como o atirador foi confirmada através de testes de DNA e biometria.

Perfil do Atirador

Crooks não portava documentos no momento do atentado. A arma utilizada, um fuzil AR-15, foi recuperada pelas autoridades no local. Contrariando expectativas, registros públicos indicam que Crooks não possuía antecedentes criminais. Ele estava registrado como eleitor republicano no Condado de Allegheny e havia realizado doações para organizações políticas através da plataforma democrata ActBlue.

Kevin Rojek, agente especial do FBI responsável pelo caso, esclareceu que não havia alertas prévios sobre ameaças específicas ao comício. Entretanto, houve relatos de atividades suspeitas nas proximidades antes dos disparos. Crooks foi encontrado posicionado no telhado de um prédio próximo ao local do evento político.

O FBI está incentivando o público a fornecer informações relevantes através de canais de denúncia disponibilizados para auxiliar na investigação. Enquanto isso, as operações policiais continuam ativas em Bethel Park, com a presença reforçada na Bethel Park High School e áreas próximas à residência de Crooks.

