Papa Francisco tem melhora leve, mas saúde ainda inspira cuidados

Pontífice de 88 anos enfrenta pneumonia e insuficiência renal leve; Vaticano informa que ele descansou bem durante a noite

O Papa Francisco, de 88 anos, apresentou uma leve melhora em seu estado de saúde, segundo informou o Vaticano nesta terça-feira (25). O pontífice, internado há 12 dias no Hospital Gemelli, em Roma, trata uma pneumonia bilateral e segue sob cuidados médicos. Apesar da recuperação gradual, seu estado ainda exige atenção.

De acordo com o boletim mais recente, Francisco “descansou bem durante a noite” e não teve novas crises respiratórias. Os médicos reduziram o fluxo de oxigênio administrado, mas ele continua em tratamento. Além da infecção pulmonar, o Papa foi diagnosticado com uma leve insuficiência renal, que está sendo monitorada.

Mesmo hospitalizado, o pontífice manteve algumas atividades e chegou a assinar documentos oficiais relacionados a processos de beatificação. No entanto, sua ausência em compromissos públicos tem levantado preocupações sobre a condução do Vaticano e o futuro do papado.

Desde o início da internação, a Praça de São Pedro tem sido cenário de orações diárias por sua recuperação. Fiéis e líderes religiosos de diversas partes do mundo enviaram mensagens de apoio.

A saúde do Papa Francisco tem sido um ponto de atenção nos últimos anos. Além de problemas respiratórios recorrentes, ele já passou por cirurgias e sofre de dores no joelho, o que tem impactado sua mobilidade. Em declarações anteriores, ele mencionou a possibilidade de renúncia caso sua condição física o impeça de exercer plenamente suas funções.

Por enquanto, o Vaticano mantém a posição de que a situação está sob controle e que novas atualizações serão divulgadas conforme necessário.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram