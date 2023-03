Papa Francisco revoga isenção de aluguel de cardeais no Vaticano e pede ‘sacrifício’

O papa Francisco anunciou a revogação da isenção de pagamento de aluguel para cardeais no Vaticano, exigindo que eles custeiem suas próprias moradias a preços de mercado.

Outros altos funcionários que recebem subsídio também serão afetados pela medida, que foi tomada em resposta ao “contexto econômico atual, que é particularmente grave”, de acordo com o Vatican News.

A decisão foi informada pelo portal de notícias oficial do Vaticano, mas ainda não foi comunicada oficialmente. Contratos imobiliários vigentes continuarão com isenções e subsídios até o término, mas só poderão ser renovados de acordo com as novas regras.

O papa Francisco emitiu um decreto há dois anos para cortar em 10% os salários de cardeais e clérigos da Santa Sé para evitar demissões diante da crise econômica causada pela pandemia. Em 2020, ele tomou medidas para tornar mais transparentes os fundos de caridade em um esforço para apertar o controle sobre as finanças do Vaticano e evitar escândalos financeiros.

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.