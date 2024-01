Ônibus fabricado pela China pode beneficiar atmosfera brasileira

A fabricante chinesa Build Your Dreams* (BYD) está fazendo sua parte para combater as emissões de dióxido de carbono (CO2) no Brasil, com cada ônibus elétrico da empresa evitando a emissão de 125.000 kg de CO2 por ano. Essa redução é equivalente ao plantio de 892 árvores, conforme anunciado pela BYD nesta última quarta-feira (20).

A presença da BYD no Brasil desde 2015 resultou na circulação de ônibus urbanos elétricos em 11 cidades do país. Atualmente, 10 empresas utilizam os ônibus elétricos da BYD para fretamento. Esses ônibus a bateria são uma alternativa sustentável, não emitindo dióxido de carbono, reduzindo a poluição sonora e alcançando autonomia de até 250 quilômetros com uma única carga de bateria.

Além dos benefícios ambientais, os ônibus elétricos oferecem uma viagem mais tranquila, sem ruídos dos motores a combustão e sem vibrações dos motores a diesel, garantindo maior segurança e conforto para os passageiros e motoristas. Bruno Paiva, diretor da Divisão de Ônibus da BYD do Brasil, destacou o compromisso da empresa com a excelência no transporte público, combinando tecnologia com responsabilidade ambiental.

A transição para veículos elétricos é uma demanda crescente da sociedade para melhorar o transporte público e a qualidade de vida. A BYD, como a maior fabricante mundial de veículos elétricos, continua investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e expandindo suas operações em diversos segmentos. A empresa já é responsável por um em cada cinco telefones celulares vendidos globalmente, com seus componentes.

“A sociedade exige cada vez mais que os gestores públicos tenham mais responsabilidade no uso de veículos não poluentes. O custo da exploração dos ônibus elétricos é, em média, a metade de um veículo a diesel”, afirma Paiva. Essa economia é devida à eficiência dos motores e sistemas elétricos, que utilizam menos componentes, resultando em menor custo de manutenção e revisão.

A BYD reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a busca contínua pela melhor mobilidade, visando um futuro mais ecológico. A empresa já está fazendo história no Brasil, com fábricas de ônibus elétricos, módulos fotovoltaicos e baterias de lítio ferro fosfato, além de projetos de SkyRail (monotrilho) e uma linha de veículos elétricos, incluindo carros de passeio, caminhões e caminhonetes, todos contribuindo para a redução das emissões poluidoras. A BYD está acelerando a transição em direção a um futuro mais sustentável e contribuindo para a missão crucial de reduzir a temperatura do planeta Terra em 1°C.

