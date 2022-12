Nova presidente do Peru pedirá ao Congresso antecipação das eleições

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, apresentará um projeto de lei ao Congresso para antecipar as eleições gerais em dois anos, até abril de 2024, disse ela na manhã desta segunda-feira (12), em meio às tensões no país andino após a deposição do ex-líder Pedro Castillo.

Boluarte disse estar interpretando da maneira mais ampla a vontade da cidadania, com a responsabilidade que implica o exercício da ação de governo.

“Decidi assumir a iniciativa para alcançar um acordo com o Congresso da República para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias enviarei ao Congresso um projeto de Lei de Avanço das Eleições Gerais, para ser consensual com as forças políticas representadas no Parlamento. A aprovação desta Lei de Avanço de Eleições implica reformas constitucionais, que deveriam ser aprovadas pelo procedimento mais expeditivo previsto pela Constituição”.

Boluarte assumiu o poder no último dia 7, quando o então presidente, Pedro Castillo, de quem era vice, tentou dar um golpe de Estado ao anunciar a dissolução do Congresso e um Estado de exceção. Horas depois, foi destituído e preso por forças de segurança.

No sábado (10), a mandatária anunciou seu novo Gabinete de perfil mais técnico e independente para tentar se manter no poder. Porém, os protestos pedindo por eleições antecipadas e também defendendo Castillo se espalharam pelo Peru.

Dois adolescentes morreram ontem (11), durante protestos exigindo que o Peru realizasse eleições gerais, após a deposição de Castillo. No sábado, a mandatária anunciou seu novo gabinete.