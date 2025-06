Mísseis iranianos atingem hospital em Israel e deixam 40 feridos em meio a escalada militar

A tensão no Oriente Médio atingiu um novo patamar nesta quinta-feira (19), quando mísseis disparados pelo Irã atingiram o Centro Médico Soroka, em Beersheba, no sul de Israel, deixando 40 pessoas feridas, segundo informou o diretor da unidade hospitalar. O ataque ocorreu enquanto forças israelenses realizavam bombardeios contra alvos próximos a instalações nucleares iranianas.

Apesar dos danos, o hospital havia sido parcialmente evacuado nos últimos dias devido ao agravamento do conflito, e o departamento diretamente atingido estava vazio no momento da explosão, o que evitou uma tragédia ainda maior.

A Guarda Revolucionária do Irã declarou que os mísseis tinham como alvo instalações militares e de inteligência israelenses localizadas nas imediações do hospital. O Centro Médico Soroka está situado a cerca de 40 quilômetros da Faixa de Gaza e, segundo a imprensa israelense, vem recebendo soldados feridos nos confrontos com grupos armados palestinos nos últimos 20 meses.

Em Tel Aviv, o clima também é de tensão. Um ataque iraniano atingiu parcialmente o prédio da bolsa de valores de Israel, além de causar danos a diversos outros edifícios na capital econômica do país. Moradores relataram explosões e correrias pelas ruas da cidade.

O conflito entre os dois países se intensificou no dia 12 de junho, quando Israel lançou mísseis contra bases militares no Irã, acusando o governo iraniano de manter um programa secreto de armas nucleares. Tel Aviv afirma que Teerã está “próximo” de produzir sua primeira bomba atômica — alegação negada pelas autoridades iranianas.

Desde o início da ofensiva, o saldo da violência é grave: 639 iranianos e 24 israelenses morreram em decorrência dos ataques mútuos. A comunidade internacional segue em alerta, e organizações humanitárias temem que a escalada leve a um conflito de proporções ainda maiores no Oriente Médio.

Com informações do SBT News

