Manifestantes bloqueiam fronteira Brasil-Bolívia com pedidos de reconstrução de vias

Desde a madrugada de terça-feira (3), manifestantes protestam na fronteira com pontos de bloqueios na estrada Bioceânica, que liga Brasil e Bolívia, em Puerto Quijarro, cidade que faz fronteira com o Brasil por meio de Corumbá.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, o bloqueio em foi anunciado pelo setor de Transporte de Cargas, da Associação de Cuatro Cañadas. Há bloqueio no trecho que liga Santa Cruz de la Sierra, distante mais de 600 km da linha internacional com Corumbá, até a região da Chuiquitania, onde estão localizados municípios como San José e Roboré. A interrupção no tráfego também ocorre na Ponte Pailas, cidade próxima a Santa Cruz de la Sierra.

As estradas para o departamento de Beni, Chiquitania e a fronteira com o Brasil estão fechadas por tempo indeterminado, conforme a Federação de Transportes de Cargas da Chiquitania.

A classe pede a recuperação de estradas que estão intransitáveis; construção de novas vias, instalação de balanças, aprovação para funcionamento de mais postos de combustíveis nos percursos, entre outras medidas.

A Federação do Transporte Organizado 15 de Julio, de Cuatro Cañadas, por meio de comunicado divulgado na segunda-feira, 02 de outubro, anunciou participação nas mobilizações. Em questão de minutos, longas filas de veículos podiam ser vistas nos pontos de bloqueio. Pela Ponte Pailas, é permitida somente a passagem de pedestres.

Fronteira com Corumbá

Na fronteira das cidades bolivianas de Puerto Suárez e Puerto Quijarro com Corumbá, não há registro de mobilização. A ponte da linha internacional entre ambos os países está liberada normalmente para a entrada e saída de veículos de qualquer setor, porém, há os bloqueios mais à frente, na Bioceânica.