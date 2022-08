Madam C.J. Walker: Primeira negra milionária dos EUA vira Barbie

Madam C.J. Walker, filha de ex-escravos e primeira mulher negra milionária dos EUA foi homenageada pela fabricante de brinquedos, Mattel. A empresária ganhou uma boneca Barbie exclusiva inspirada nela.

A boneca faz parte da linha Inspiring Women (Mulheres Inspiradoras), que já havia homenageado a escritora americana Maya Angelou, a primeira motorista negra de ônibus em São Francisco; a antropóloga britânica Jane Goodall, considerada mundialmente como a maior estudiosa em chimpanzés e a ativista americana Rosa Parks, que em 1955 recusou-se a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim da luta antissegregacionista no país.

A criação da boneca foi realizada em conjunto com a tataraneta de Walker, A’Lelia Bundles. Em comunicado, a empresa afirma esperar que o brinquedo inspire as crianças a quebrar padrões e a conhecer a carreira de Walker, além de ajudar os jovens a verem que a “sua imaginação é apenas o começo do que elas podem alcançar”.

#Barbie is proud to introduce Madam CJ Walker as the newest doll in the Inspiring Women line. With unflinching determination, Madam Walker was the nation’s first self-made female millionaire, creating a business that pioneered modern Black haircare. https://t.co/TlcCeZew7L pic.twitter.com/zUtHWCsrAK — Barbie (@Barbie) August 24, 2022

Sobre Madam C.J. Walker

Walker, que nasceu Sarah Breedlove, foi a fundadora da Walker Manufacturing Co., uma linha de produtos de cabelo e cosméticos feitos especialmente para mulheres negras e foi a responsável por empregar milhares de mulheres negras na empresa.

Madam se tornou ativista e filantropa, apoiando orfanatos e faculdades para pessoas negras, além de defender organizações de direitos civis e das mulheres.

A empresa de streaming, Netflix, produziu uma série sobre a vida da milionária, intitulada “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”, estrelada por Octavia Spencer.

Veja mais: Mattel lança linha de ‘Barbie’ sem gênero

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram