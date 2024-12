Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, morre aos 100 anos

Morreu nesse domingo (29), aos 100 anos, Jimmy Carter, presidente dos EUA entre 1977 e 1981. A informação foi confirmada por seu filho ao The Washington Post, mas não forneceu uma causa imediata. O democrata enfrentava problemas de saúde.

Em uma declaração em fevereiro de 2023, o Carter Center disse que o ex-presidente, após uma série de internações hospitalares, interromperia o tratamento médico e passaria o tempo restante em casa sob cuidados paliativos. Ele havia sido tratado nos últimos anos para uma forma agressiva de câncer de pele melanoma, com tumores que se espalharam para o fígado e o cérebro.

Como o 39º presidente da nação, Carter governou com fortes maiorias democratas no Congresso, mas em um país que estava se tornando mais conservador. Quatro anos após assumir o cargo, perdeu sua candidatura à reeleição, de forma esmagadora, para uma das figuras políticas mais conservadoras da época, Ronald Reagan.

Jimmy Carter ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

