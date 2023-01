Jeremy Renner foi atingido gravemente na perna por máquina de remover neve

O ator norte americano Jeremy Renner, de 51 anos, conhecido por seu personagem “Gavião Arqueiro” nas franquias de filmes no Universo Cinematográfico Marvel, passou por cirurgia ontem (02), após acidente com uma máquina de remover neve, no dia de ano novo.

De acordo com informações ele continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, e o estado de saúde é crítico, mas estável. O representante do ator disse a revista People, que ele sofreu trauma torácico e lesões ortopédicas após ser atropelado por uma máquina removedora de neve em sua casa, em Lake Tahoe, Nevada, região muito afetada pela nevasca que passa pelos Estados Unidos.

Renner teve um ferimento grave em uma das pernas, o que ocasionou em uma grande perda de sangue. A situação só não foi pior devido ao um vizinho do ator, que é medico e conseguiu colocar um torniquete até a chegada dos paramédicos. Ele foi levado de helicóptero ao hospital.

Uma fonte que não quis se identificar, disse ao site TMZ que os ferimentos do ator são extensos na perna e em outras partes do corpo. O acidente deixou muito sangue no local, praticamente uma “cena de crime”. Ele estava sozinho no momento do acidente e tentava abrir caminho para sair de sua casa após uma forte tempestade de neve no ano novo. Ele já teria passado por duas cirurgias.

A família de Renner está no hospital com o ator e ele segue recebendo excelentes cuidados, segundo o representante. Os familiares agradeceram aos bombeiros, resgate, médicos, enfermeiros que cuidaram do astro e aos fãs pela demonstração de carinho e apoio.

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente. Renner tem uma mansão nas montanhas de Reno. Na virada do ano, a região passou por uma nevasca que deixou 35 mil casas sem energia elétrica. A frente fria que passa pelos Estados Unidos nas últimas semanas, deixou mais de 60 mortos.

Jeremy Renner é conhecido pelo papel de Clint Barton, super-herói Gavião Arqueiro, proveniente das histórias em quadrinhos, que foi transformada em franquia cinematográfica. Ele ainda protagonizou recentemente uma minissérie da Disney+. O ator já foi indicado duas vezes ao Oscar pelos filmes “Guerra ao Terror”, como Melhor Ator em 2010, e “Atração Perigosa”, como Melhor Ator Coadjuvante em 2011.

Recentemente ele havia publicado nas redes sociais uma artigo sobre as graves condições climáticas na área do lago Tahoe, limítrofe entre Califórnia e Nevada e é um destino de esqui mundialmente famoso.

Em 13 de dezembro, Renner tuitou a foto de um carro enterrado pela neve: “A nevasca no lago Tahoe não é brincadeira”.