Itália: 700 imigrantes são resgatados de barcos à deriva

Autoridades italianas resgataram cerca de 700 imigrantes, incluindo 5 óbitos, em embarcações que estavam à deriva na costa sul italiana, nesse sábado (23). A informação foi confirmada pela guarda costeira do país nesse domingo (24).

A maioria dos 674 imigrantes estavam em um barco de pesca, localizado a cerca de 200 km da costa da Calábria, enquanto outros foram retirados da água. Os resgatados foram encaminhados para algumas cidades portuárias na Sicília e Calábria. Já os cinco corpos foram encontrados em um navio e levados para o necrotério de Messina. A causa das mortes ainda é desconhecida.

As operações de busca e resgate foram feitas em conjunto por um navio marcante, a guarda costeira da península e pela polícia financeira da Itália. Ainda segundo autoridades, cerca de 34 mil imigrantes e pessoas a procura de asilo desembarcaram na península desde o começo de 2022. No ano de 2021, a Itália chegou a registrar a entrada de 25,5 mil pessoas.

Só na madrugada deste domingo (24), mais de 500 pessoas da África e Orente Médio chegaram na ilha de Lampedusa, a grande maioria vinda em barcos da Tunísia e Líbia. Por causa dessa grande demanda, o centro de recepção está sobrecarregado. O seu limite de pessoas acolhidas é de 250, atualmente o centro está acolhendo cerca de 1.200 pessoas.

