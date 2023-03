Idoso fica preso com carro na neve e sobrevive uma semana comendo biscoitos

Nos Estados Unidos, um idoso teve seu veículo aprisionado em meio a uma forte nevasca e conseguiu sobreviver por uma semana, alimentando-se apenas com alguns salgadinhos e biscoitos. Ao ser resgatado, o seu estado de vitalidade surpreendeu as enfermeiras que o atenderam.

Jerry Jouret, de 81 anos, partiu de sua residência, localizada em uma montanha da Califórnia, com destino a Nevada, no dia 24 de fevereiro, mas nunca chegou ao destino planejado. Preocupados, seus familiares entraram em contato com as autoridades locais para reportar o desaparecimento.

O idoso acreditava que conseguiria atravessar a tempestade de neve e, por isso, decidiu alterar sua rota. Contudo, acabou ficando soterrado pelas condições climáticas adversas. De acordo com a CNN, ele não estava devidamente preparado para enfrentar o clima rigoroso e usava apenas um casaco. Dentro do carro, havia apenas alguns salgadinhos, biscoitos, um cobertor leve e uma toalha.

O neto de Jerry, Christian, relatou à imprensa que seu avô teve que ligar o carro diversas vezes para se manter aquecido, mas evitou fazê-lo com frequência por medo de ficar sem gasolina e de esgotar a bateria. Infelizmente, essa precaução não foi suficiente e a gasolina acabou no terceiro dia de sua provação.

Quatro dias após o desaparecimento do idoso, o Gabinete do Xerife do Condado recebeu informações sobre a possível localização dele, mas as operações de busca precisaram ser adiadas devido à tempestade de neve. Somente no dia 2 de março, foi possível encontrar a área onde ele se encontrava.

Durante os sobrevoos de helicóptero, os oficiais avistaram um veículo e um braço acenando por ajuda. O idoso foi transportado para um hospital e, surpreendentemente, recebeu alta na mesma noite.

Com informações da Folhapress.

