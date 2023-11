Homenagem duvidosa: cidade colombiana decora praça com réplica do avião da Chape

Na próxima terça-feira (28), o acidente aéreo da Chapecoense completa sete anos. No entanto, uma “homenagem” feita em La Unión, na Colômbia, cidade onde ocorre a tragédia, causou polêmica nas redes sociais. Isso porque um avião caído foi instalado em uma praça como decoração de Natal.

Conforme informações, a escultura representa a parte traseira do avião caída no solo. Além disso, a aeronave conta com uma bandeira da LaMia, empresa responsabilizada pelo acidente que ocorreu em 2016.

Segundo a CNN Brasil, a população da cidade caracterizou a tentativa de homenagem como desrespeitosa. Depois da revolta das pessoas e da imprensa de La Uníon, a decoração foi retirada na última sexta-feira (24).

Por meio de nota, o prefeito se pronunciou e pediu desculpa. Confira a mensagem na íntegra.

“Vale ressaltar que a intenção da decoração de Natal nunca foi ferir a sensibilidade da comunidade, mesmo assim, compreendemos e validamos o desconforto que foi causado, por isso pedimos desculpas”, explicou o prefeito.

