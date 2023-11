Celebração de Natal é cancelada em Belém, cidade onde Jesus nasceu segundo o cristianismo

A celebração tradicional de Natal na cidade de Belém, na Palestina, não será realizada neste ano. As autoridades municipais anunciaram o cancelamento, em respeito ao luto e em homenagem aos palestinos que morreram na Faixa de Gaza durante a guerra entre Israel e a organização radical Hamas.

Belém é a cidade onde Jesus Cristo nasceu, segundo o cristianismo. Com o cancelamento da celebração, não haverá neste ano a tradicional decoração de luzes, a árvore de Natal e o presépio, na Praça da Manjedoura.

Haverá somente missa e orações pelas vítimas da guerra entre Israel e o Hamas.

Nesta sexta-feira (24), o país e a organização radical deram início a um cessar-fogo para troca de reféns e ajuda humanitária aos que estão na Faixa de Gaza.

Com informações do SBT News.

