Habemus Papam: Leão XIV é eleito o novo líder da Igreja Católica

Cardeal norte-americado Robert Prevost foi escolhido nesta quinta-feira (08) como o sucessor de Francisco e assume o pontificado com o nome de Leão XIV

A Igreja Católica tem um novo Papa. O cardeal norte-americado Robert Francis Prevost foi eleito nesta quinta-feira (08) como o 267º pontífice da história e escolheu o nome de Leão XIV. A decisão foi confirmada às 13h07 (horário de Brasília), quando a fumaça branca surgiu da Capela Sistina, indicando o fim do conclave e o consenso entre os cardeais.

Aos 69 anos, Leão XIV é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos e traz no currículo uma atuação internacional marcante. Antes da eleição, comandava o Dicastério para os Bispos, órgão estratégico na estrutura do Vaticano, e também já havia sido bispo no Peru e líder da Ordem de Santo Agostinho.

O anúncio oficial foi feito pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti, que surgiu na sacada da Basílica de São Pedro e pronunciou as palavras tradicionais que o mundo católico aguardava: Habemus Papam. Na sequência, Leão XIV apareceu diante dos fiéis reunidos na Praça de São Pedro para sua primeira bênção Urbi et Orbi — à cidade e ao mundo.





A escolha do nome Leão XIV remete a uma linhagem de papas com papel relevante na história da Igreja, como Leão XIII, conhecido por sua encíclica sobre a questão social no século XIX. O novo Papa sinaliza, assim, uma possível intenção de diálogo com os desafios do mundo moderno, sem abrir mão da tradição.

Leão XIV sucede o Papa Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril. Seu pontificado começa em um momento de grandes expectativas, com temas como paz global, mudanças climáticas, renovação pastoral e relações inter-religiosas no centro do debate dentro e fora da Igreja.

