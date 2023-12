Exportações de veículos de nova energia da China disparam 110% de janeiro a agosto

As exportações de veículos de nova energia (NEVs) dispararam 110% ano a ano nos primeiros oito meses de 2023, em meio à rápida expansão do setor.

De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, 727 mil NEVs foram exportados durante o período.

As exportações de veículos elétricos puros aumentaram 120% em relação ao mesmo período do ano passado, para 665 mil unidades, e as de veículos elétricos híbridos plug-in subiram 73,5%, para 62 mil unidades, informou a entidade.

As exportações de automóveis da China totalizaram 2,94 milhões de unidades de janeiro a agosto, um aumento anual de 61,9%. As exportações de veículos de passageiros e veículos comerciais aumentaram anualmente 69,8% e 31,1%, respectivamente.

Com informações do Portal Xinhua.

