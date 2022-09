EUA: Casal brasileiro é encontrado morto na casa em que moravam

Uma mulher mulher e um homem foram encontrados mortos na casa em que moravam, em Massachusetts, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (2). De acordo com autoridades locais, a hipótese é que Aline de Lima Ferreira de Castro, 38 anos, tenha sido morta a facadas pelo marido, Luiz Castro Junior, 44, que se enforcou em seguida.

Em nota divulgada, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores do Brasil), informou que está em contato com familiares e conhecidos do casal, tanto no Brasil quanto nos EUA. “Continuamos acompanhando o caso e prestando a assistência consular necessária, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”, foi afirmado.

O Departamento de Polícia de Barnstable também soltou uma nota, onde revelam que foram chamadas até o local na madrugada, após receberem uma ligação falando que a casa do casal brasileiro estava sendo assaltada, quando chegaram ao local, encontraram os dois mortos.

“Após investigação, foi determinado que um homicídio e suicídio ocorreram, e a Unidade de Detetives da Polícia do Estado de Massachusetts foi chamada ao local. Este crime foi isolado na residência em Murray Way, e não há perigo para o público enquanto a investigação continua”, afirmou.

Os filhos do casal, de 7 e 11 anos, teriam presenciado o crime. Atualmente, as crianças estão sob cuidados de uma família amiga do casal. Conhecidos de Aline, começaram uma vaquinha virtual, para a ajudar no translado do corpo da vítima até o Brasil.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

CVV

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

