EUA acusam China de querer ajudar Putin na guerra da Ucrânia

Os Estados Unidos informaram a seus aliados na Europa e na Ásia que a China sinalizou desejar de dar apoio econômico e militar à Rússia durante a guerra na Ucrânia. O aviso americano teria ocorrido por meio de telegramas diplomáticos hoje (14).

O vazamento dá sequência a outro, feito ao jornal New York Times no domingo (13), segundo o qual a Rússia havia pedido a ajuda aos seus aliados chineses. Nesta segunda, tanto Pequim quanto Moscou negaram a hipótese.

Não é possível saber o grau de veracidade da informação. Que haja uma disposição chinesa de auxiliar economicamente Vladimir Putin, cujo governo está sob as mais duras sanções econômicas da história moderna, não parece impossível -ao contrário.

Nesta segunda, o assessor de Segurança Nacional do governo de Joe Biden, Jake Sullivan, encontrou-se em Roma com o principal diplomata do Politburo chinês, Yang Jiechi. Não se sabe ainda o teor da conversa, mas na véspera o americano havia dito que haveria “severas consequências” se a China ajudasse Moscou a furar o bloqueio das sanções.

Com informações da Folhapress