Engavetamento com mais de 100 carros deixa seis mortos nos EUA

Seis pessoas morreram após mais de 100 veículos se envolverem em um engavetamento em uma rodovia em Missouri, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu na última quinta-feira (17) pela manhã, após um motorista ter freado de forma brusca devido às condições de neblina na região, segundo as autoridades reportaram à emissora americana KFVS.

“Quando recebemos a ligação por volta das 8h, e quando nos aproximamos da interestadual, havia uma neblina muito espessa”, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública de Charleston, Robert Hearnes, de acordo com o jornal americano New York Post.

“A visibilidade era inferior a 15 metros. O tráfego já havia recuado, mas tivemos vários, vários acidentes em ambos os lados da interestadual” adicionou o diretor. Além dos seis mortos, diversas pessoas ficaram feridas e foram tratadas em hospitais locais. Um necrotério móvel foi instalado em uma funerária de Charleston, segundo o legista do condado de Mississippi, Terry Parker.

“Só nos dos piores filmes de guerra, ou num incêndio de uma cidade grande veríamos isso, mas nada dessa natureza já aconteceu em nossa área”, disse o legista do condado de Mississippi, Terry Parker, à emissora.

