Elon Musk anuncia internet da Starlink para a Ucrânia após pedido de ministro

A empresa operadora de satélites Starlink, do empresário Elon Musk, ativou o serviço de internet na Ucrânia, após pedido do ministro ucraniano Mykhailo Fedorov, da Transformação Digital, publicado na rede social no sábado (26).

“@elonmusk, enquanto você tenta colonizar Marte – Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes aterrissam do espaço com sucesso – Foguetes russos atacam civis ucranianos! Nós pedimos que você forneça estações da Starlink na Ucrânia e chame a atenção de russos sensatos para se posicionarem.”

Segundo a ONG NetBlocks, o serviço de internet foi interrompido em algumas localidades da Ucrânia na quinta-feira (24), incluindo a capital Kiev, em meio ao ataque russo.

A Starlink provê conexão de internet via satélites de baixa órbita –a 550 km da Terra–, sem a necessidade de instalação de infraestrutura. A empresa já lançou mais de 2.000 satélites.

(Com Poder 360)