Criança boliviana de 4 anos morre após picada de escorpião

Um menino de nacionalidade boliviana, de quatro anos, morreu após ser picado por um escorpião. Ele estava internado em um hospital de Santa Cruz de La Sierra, mas não resistiu e morreu por volta do meio-dia de segunda-feira (27). A vítima havia recebido o soro antiescorpiônico de Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Coordenadoria de Endemias da Bolívia, a criança foi picada no fim da noite de sábado (25) e foi levada em estado grave para o hospital do município boliviano. Conforme o portal Diário Corumbanese, a criança sofreu parada cardíaca, e foi tentado reanimação por volta das 11h30, mas ele não respondeu e a morte foi confirmada.

Corrida por antídoto e falta no país

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Corumbá, Luciana Ambrósio, a ajuda humanitária para o caso partiu de Corumbá, após atender ao pedido do Governo da Bolívia.

“Recebemos o pedido via e-mail, na tarde de domingo (26). Depois, um funcionário da Epidemiologia de Puerto Quijarro veio até Corumbá pegar o soro antiescorpiônico. Isso é ajuda humanitária, termo de cooperação que envolve saúde. Nessa situação não podemos pensar que a gente é Brasil e eles Bolívia, se tratando em saúde, temos que nos ajudar”, explicou.

O soro antiescorpiônico seguiu para Santa Cruz por volta das 17h10. Na madrugada de segunda-feira, o menino, que estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), recebeu o primeiro antídoto doado pelo Brasil, para tentar neutralizar o veneno do escorpião.

O antidoto não é encontrado na Bolívia, por isso teve que ser solicitado no país vizinho. Mesmo com as negociações com o Ministério da Saúde do Brasil, o coordenador geral do Sedes (Serviço Departamental de Saúde da Bolívia), Jorge Mendonza, ressaltou a dificuldade até a chegada na cidade de Santa Cruz. “No caminho teve percalços devido às chuvas e depois devido a um bloqueio em Três Cruzes, onde felizmente deixaram passar, pois era questão de tempo até que chegasse o remédio para salvar a vida da criança”, disse.

O secretário de Saúde e Desenvolvimento Humano do Interior, Edil Toledo, responsabilizou o Ministério da Saúde da Bolívia pela falta de antídotos e apresentou documento comprovando que foram os profissionais de saúde do Governo de Santa Cruz que conseguiram com as autoridades brasileiras, cinco doses do antídoto. “Pelo bom relacionamento com o Brasil, conseguiu-se o antídoto, estes são os exames e (no Ministério da Saúde) eles têm o descaramento de dizer que tomaram as providências”, disse.

“A criança faleceu. Aqui estão todos os meus colegas que trabalharam dia e noite desde o fim de semana, mas infelizmente o paciente teve um problema cardíaco, duas cirurgias como histórico de um problema congênito. Devido à picada de escorpião, houve uma reação anafilática”, explicou Toledo.

Os familiares lamentaram a falta de medicamentos no país, levando-os em peregrinação em busca do medicamento, pedindo ajuda e até viajando para fora do país por meios próprios.

Com informações do Diário Corumbanese.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: