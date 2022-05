Coreia do Norte mobiliza Exército em meio à onda de covid-19

Mais de 10 mil profissionais de saúde ajudam a rastrear pacientes

A Coreia do Norte mobilizou seus militares para distribuir medicamentos contra a covid-19 e enviou mais de 10 mil profissionais de saúde para ajudar a rastrear pacientes em potencial enquanto luta contra uma onda de coronavírus, disse a mídia estatal KCNA nesta terça-feira (17).

O país isolado está enfrentando seu primeiro surto reconhecido de covid-19, confirmado na semana passada, alimentando preocupações com uma grande crise devido à falta de vacinas e infraestrutura médica adequada.

A sede de prevenção de epidemias registrou mais 269.510 pessoas com febre, elevando o total para 1,48 milhão, enquanto o número de mortos aumentou de seis para 56 na noite de segunda-feira (16), disse a KCNA, sem especificar quantas pessoas testaram positivo para a covid-19.

O país não iniciou as vacinações em massa e tem capacidade de teste limitada, levantando apreensão de que pode ser difícil avaliar o quanto a doença está se espalhando e verificar o número de casos confirmados e mortes.

“Os números não são confiáveis, mas o grande número de pessoas com febre é preocupante”, disse Lee Jae-gap, professor de doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade Hallym, da Coreia do Sul.

Segundo ele, a contagem de mortes deve aumentar com o tempo, mas Pyongyang pode ficar tentada a manter baixos os números que divulga publicamente para evitar uma crise política.

Com informações da Agência Brasil.

