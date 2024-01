China propõe “Uma Comunidade Global com Futuro Compartilhado” para promover o bem-estar coletivo

Nesta terça-feira (26), o Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China divulgou um livro branco esclarecedor intitulado “Uma Comunidade Global com Futuro Compartilhado: Propostas e Ações da China”. Há uma década, o presidente Xi Jinping apresentou a ambiciosa ideia de construir uma comunidade global com um futuro compartilhado.

O livro branco sublinha que essa proposta ilumina o caminho em um momento em que o mundo busca soluções para os desafios contemporâneos, representando a contribuição da China para os esforços globais em proteger nosso lar coletivo e moldar um futuro mais promissor e próspero para todos.

A fim de concretizar essa visão de uma comunidade global de futuro compartilhado, o documento enfatiza que todos os povos, países e indivíduos devem permanecer unidos em todos os momentos, navegando em direção a uma maior harmonia neste planeta que todos chamamos de lar.

O livro branco faz um apelo para esforços na construção de um mundo aberto, inclusivo, limpo e belo, no qual reine uma paz duradoura, segurança universal e prosperidade comum. Isso, segundo o documento, realizará o desejo das pessoas por uma vida melhor.

Ao longo da última década, a visão de uma comunidade global de futuro compartilhado tem sido enriquecida continuamente e ganhou um apoio mais amplo. O progresso é visível na implementação da visão, ressalta o livro branco.

É reconhecido amplamente na comunidade internacional que essa visão não se baseia em interesses próprios ou protecionismo. Em vez disso, ao apresentar a visão da China sobre o curso do desenvolvimento humano, a China confronta o pensamento hegemônico de certos países que buscam a supremacia, sublinha o livro branco.

Olhando para o futuro, o documento expressa que essa visão deve brilhar como um pensamento pioneiro com o poder da verdade, transcendo tempo e espaço, e oferecendo uma bela perspectiva de desenvolvimento comum, estabilidade de longo prazo e prosperidade sustentada para a sociedade humana.

A construção de uma comunidade global de futuro compartilhado é tanto uma visão saudável quanto um processo histórico que exige gerações de trabalho árduo, reforça o livro branco. Ele convoca todos os países a se unirem na busca do bem comum, a planejar juntos e a agir juntos dia após dia, na direção certa da construção de uma comunidade global de futuro compartilhado. Juntos, criarão um futuro melhor para toda a humanidade.

