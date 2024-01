China emite plano de reforma para sistema de posse florestal coletiva

A China divulgou um plano para aprofundar a reforma do sistema de posse coletiva de florestas para aumentar a renda dos agricultores e promover o desenvolvimento verde.

Até 2025, o país pretende ter formado um sistema de posse florestal coletiva com propriedade clara, responsabilidades e direitos unificados, proteção rigorosa, circulação ordenada e supervisão eficaz, de acordo com o plano emitido conjuntamente pelo Gabinete Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e pelo Gabinete Geral do Conselho de Estado.

Nesta base, serão tomadas múltiplas medidas, incluindo o desenvolvimento de um funcionamento adequado da indústria florestal, a promoção de uma gestão mais científica e eficiente dos recursos florestais e a diversificação dos canais para aumentar o valor da posse florestal, a fim de melhorar constantemente a qualidade ecológica das florestas e aumentar os rendimentos dos agricultores.

Serão introduzidos projetos para melhorar a qualidade das florestas e promover modelos eficientes de gestão florestal, enquanto indústrias verdes, como o turismo ecológico, os cuidados com a saúde florestal e a educação para a natureza, serão desenvolvidos com vista à proteção dos recursos florestais e da ecologia, refere o plano.

Exorta igualmente a que se envidem esforços para explorar e melhorar o mecanismo de valorização dos produtos ecológicos e incentivar as instituições financeiras a concederem empréstimos à indústria florestal.

Com informações do Portal Xinhua.

