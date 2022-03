Chanceler da Ucrânia prevê mais duas ou três semanas de guerra

Dmitro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou no Twitter que os russos perderam a iniciativa em campo e que a guerra deverá acabar em duas ou três semanas com um acordo que, naturalmente na sua visão, equivale à derrota da invasão de Vladimir Putin.

A afirmação veio depois da estimativa do Ministério da Defesa de que haveria apenas “três dias de suprimentos” para as tropas russas. Nenhuma das assertivas pode ser comprovada de forma independente e, enquanto está parada em torno de Kiev e outros pontos, a ofensiva russa ainda está em curso em locais como Mariupol e o sul do país.

Com informações da Folhapress