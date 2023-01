Celebração do Ano Novo Lunar termina com 10 pessoas mortas em tiroteio

Aproximadamente 10 pessoas morreram na noite de ontem (21), em um ataque a tiros numa boate, na cidade de Monterey Park, na Califórnia. Conforme informações da imprensa local, as vítimas comemoravam a chegada do Ano Novo Lunar.

Segundo as autoridades policiais, o suspeito do ataque é um homem que está foragido. O jornal “Los Angeles Times” ouviu relatos de testemunhas afirmando que ele, o autor dos tiros, estava com uma arma semiautomática no local do crime. De acordo com o material divulgado pelo Portal G1, o tiroteio aconteceu por volta das 22h30 (horário de Brasília).

Ainda segundo informações da polícia do condado de Los Angeles, mais 10 pessoas ficaram feridas. Apurado pela imprensa local, os organizadores do evento estima que dezenas de pessoas passaram pelo local na noite de ontem, onde na boate acontecia festividades de boas-vindas ao ano do coelho.

A cidade de Monterey Park é localizada a 11km de Los Angeles, com aproximadamente 60 mil habitantes. O município é conhecido pela grande comunidade asiática. O Ano Novo Lunar, é comemorado pelos chineses, vietnamitas e outros países asiáticos.

