Cardeais não chegam a consenso e primeira votação do conclave termina com fumaça preta

Primeira votação do conclave termina sem definição; sucessor de Francisco ainda não foi escolhido

O conclave no Vaticano começou sem definição. Na tarde desta quarta-feira (7), a primeira votação dos cardeais reunidos na Capela Sistina terminou em impasse. A fumaça preta que saiu da chaminé instalada no local indicou que nenhum nome obteve 89 votos – dois terços – exigidos para ser eleito papa.

A reunião, realizada sob absoluto sigilo, marca início do processo para definir o novo líder da Igreja Católica, após a morte do Papa Francisco no último dia 21 de abril. Ao todo, 133 cardeais com direito a voto participam da escolha. Eles estão isolados do mundo exterior e só deixam a Capela Sistina após a decisão final.

As votações seguem com até quatro sessões por dia, sendo duas pela manhã e duas à tarde, até que um nome seja aprovado. Quando isso acontecer, a fumaça que sairá da chaminé será branca, e o anúncio “Habemus Papam” será feito ao público reunido na Praça de São Pedro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram