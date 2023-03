Buda achado por acaso em praia vale pequena fortuna

Especialistas afirmam que o artefato de bronze encontrado pertence à dinastia Ming, que governou a China entre os anos 1368 e 1644. A descoberta pode ser uma evidência de que os marinheiros chineses desembarcaram na Austrália séculos antes dos europeus.

Com o intuito de provar sua teoria sobre a jornada de Buda, Deschamps contatou a equipe do programa de televisão britânico Antiques Roadshow, que avalia objetos trazidos pela população. Ele acredita que a estátua chegou à praia por volta de 1420, trazida por um Bao Chuan, navio do tesouro chinês. Essas embarcações eram parte da frota do almirante Zheng He, que explorava o mundo em busca de minerais.

Lee Young, um especialista em arte asiática do Antiques Roadshow confirmou que a estátua pertence à dinastia Ming e a datou entre 1368 e 1644. “É um Buda infantil. Ele foi trazido em cerimônias para celebrar o aniversário de Buda, e é por isso que é retratado dessa forma”, conta.