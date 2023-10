Brasileiros estão em casa alugada próximo à fronteira com o Egito

O grupo de 16 brasileiros que estava na escola Rosary Sister, em Gaza, foi levado na tarde de sábado (14) para uma casa alugada na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. (Veja vídeo abaixo). A informação inicial, dada quando o ônibus fez o resgate, era de que eles ficariam em um prédio residencial em Khan Younes.

Segundo o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, o imóvel fica a uma curta distância da fronteira com o Egito. Lá, eles aguardam a abertura do bloqueio para encontrar com o avião presidencial que os trará para o Brasil.

“Lugar mais aberto, seguro e confortável para eles, como podem ver, apesar da simplicidade. A casa já fica em Rafah, a walking distance (uma curta distância) da fronteira. Ali ficarão aguardando tranquilamente o momento de passar, quando a fronteira se abrir”, disse o embaixador.

Ao todo, 28 pessoas, das quais 22 brasileiros, 3 imigrantes palestinos e 3 familiares palestinos, solicitaram a evacuação. Além dos 16 que estão em Rafah, 12 pessoas aguardam na cidade de Kahn Younes.

