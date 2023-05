Borracharia que vendia doses de maconha é fechada na fronteira

Agentes do Departamento Antinarcóticos da Polícia Nacional fecharam uma ‘boca de fumo’ na noite de ontem (29), nas proximidades do mercado municipal de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações da polícia paraguaia, no local funcionava um comércio de conserto de pneus, quando o proprietário de 31 anos, oferecia doses de cocaína para os clientes.

Durante o flagrante, o borracheiro se manteve em silêncio diante das acusações. No momento do flagrante, os policiais depararam com duas pessoas entrando no local, mas nenhuma delas foram detidas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram