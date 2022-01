Argentina desobriga testagem de PCR para brasileiros já vacinados

Novas regras para entrada de brasileiros na Argentina foram publicadas hoje (26) pelo governo do país. A partir do próximo sábado, 29 de janeiro, brasileiros que estiverem com o esquema de imunização completo contra a COVID-19 não serão mais obrigados a apresentar teste RT-PCR para entrarem no país.

Segundo o governo argentino, viajantes também não precisarão mais passar por quarentena. O Ministério da Saúde do país afirma ainda que, apesar de não exigir mais a testagem, as regras continuam: só podem entrar no país os brasileiros imunizados com 100% do esquema vacinal (duas doses) em até 14 dias completos.

Além disso, também está sendo exigido seguro de saúde que cubra despesas médicas com possíveis internações. As regras também serão aplicadas para uruguaios, paraguaios e chilenos.

(Fonte: Agência Brasil, com informações do Ministério de Saúde argentino)