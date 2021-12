Viagem para Corumbá vai ficar mais cara com aumento da taxa de pedágio

O pedágio sobre a ponte do Rio Paraguai, na região de Porto Morrinho, entre Corumbá e Miranda, ficará 17,50% mais caro a partir de 1º de janeiro de 2022. O reajuste anual foi homologado pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) e publicado na edição de hoje (17) do DOE (Diário Oficial do Estado).

A tarifa é cobrada para aqueles que cruzarem a ponte de concreto no Rio Paraguai, em ambos os sentidos. Conforme a tabela, no ano que em a taxa básica será de R$ 14,10, com multiplicador dependendo do tipo de veículo e o número de eixos.

Ou seja, para veículos de passeio, o valor passará dos atuais R$ 12 para R$ 14,10. Para as motocicletas, condutores que pagam R$ 7,20 arcam agora com R$ 8,50.

Já para veículos comerciais, caminhões e carretas, a tarifa varia de R$ 28,20 a R$ 141 dependendo da quantidade de eixos.

O reajuste da Agems levou em conta o cálculo apresentado pela concessionária Porto Morrinho e os índices econômicos calculados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ficam isentos da cobrança motoristas de veículos da União, assim como destinados a representações diplomáticas.