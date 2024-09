Veículo furtado é recuperado e duas pessoas são detidas pela Polícia em Ponta Porã

A polícia avistou uma caminhonete VW/Amarok, com placas do Mercosul, cujo condutor demonstrou comportamento suspeito.

Na tarde de ontem (22), durante um patrulhamento de rotina, policiais recuperaram um veículo furtado e prenderam dois suspeitos, no bairro Parque dos Eucaliptos, em Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai.

A polícia avistou uma caminhonete VW/Amarok, com placas do Mercosul, cujo condutor demonstrou comportamento suspeito. Ao interceptar o veículo foi constatado que havia sido furtado no Estado de São Paulo e estava com placas adulteradas.

O condutor disse ao policiais que o veículo era emprestado e os levou até a residência do suposto proprietário. Ao chegarem no local, os policiais flagraram um homem tentando fugir, pulando muros, mesmo usando tornozeleira eletrônica.

Na residência do suspeito, os agentes encontraram um veículo BMW X1, cujo o financiamento estava atrasado. O veículo foi encaminhada ao Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para verificação.

Com o apoio da Força Tática e de uma viatura, os dois suspeitos foram presos e encaminhados ao Primeiro Distrito Policial.

